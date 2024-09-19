きょう19日、熊本県内では甲佐町で気温が38.1℃まで上がり、熊本市の猛暑日は、今年50日目となりました。異例の暑さで “秋モノ” にも異変が起きています。 【写真を見る】熊本県内で38.1℃！オシャレの秋はどこへ？衣料品の売れ行きで “秋モノ” に異変が 9月でも涼を求めて多くの人が 猛暑を忘れる心地よい滝の音。涼を求めてきょうも多くの人が訪れているのは、熊本県小国町の「鍋ヶ滝（なべがたき）」です。 小国町に