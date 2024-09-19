JR上熊本駅の屋根の一部が落下した問題で、施工業者に損害賠償を求めて熊本市が提訴することを、市議会の委員会が了承しました。 【写真を見る】JR上熊本駅で屋根落下 熊本市の提訴を委員会が了承施工業者側「熊本地震の影響」 この問題は、去年（2023年）7月、JR上熊本駅で歩行者通路の屋根の一部が落下したものです。 熊本市は施工業者に工事の不備があったとして、約1億4700万円の損害賠償を求めて提訴する方針を示してい