天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、栃木県の那須御用邸での静養を終え、19日午後、皇居に戻られました。天皇皇后両陛下と愛子さまは19日午後5時半ごろ、皇居・乾門に到着されました。愛子さまは、車の窓を開けて笑顔で手を振られました。ご一家は、12日に栃木県の那須塩原駅に新幹線で到着し、駅前で出迎えた人たちと懇談されました。那須御用邸では報道陣の取材に応じ、愛子さまは「那須でしかできない経験や楽しみを大切にしな