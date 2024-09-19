【モデルプレス＝2024/09/19】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2024」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、立命館大学の山崎唯菜（やまざき・ゆいな）さんをピックアップする。【写真】美肌が眩しい“日本一可愛い新入生”候補◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で15年目を迎える大学・専門