子どもたちに地元の味覚を知ってもらおうと、19日、加賀市内の小中学校で地元産の甘エビを使った給食が提供され、食材について学びながら堪能しました。「いただきます」 加賀市の橋立小中学校の給食で提供されたのは、地元の橋立漁港でとれた甘エビを使ったメニューです。子どもたちに地産地消や地元の食材について考えてもらおうと、市内で奉仕活動を行う団体が、学校に寄付し、子どもたちに、甘エビがとれる仕組みや、