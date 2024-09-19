ド迫力ギラギラパーツに富士山…「令和の一番星号」現る！2024年9月上旬現在、中古車情報サイトに、かつて一大ブームを巻き起こした「デコトラ」が掲載されています。いったいどのような個体なのでしょうか。三菱「キャンター」デコトラ仕様（画像提供：オートショップLAVANCE）1975年に登場した大ヒット映画「トラック野郎」に魅せられて、一大ブームになったのが「デコトラ」です。【画像】超カッコいい！ これが「令和