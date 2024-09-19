今年も「KARUIZAWA MOTOR GATHERING 2024 Autumn」が開催されることが発表された。「サステナブルで多様なモビリティライフ!! 過去〜現在〜そして未来ヘリテージに触れ、心躍らせる未来へ」をテーマに、各種環境対応車両はじめ新型車両の展示及び試乗会、ヴィンテージ車両の展示や、モビリティーを通じたライフスタイル提案（アウトドア、ペット、ゴルフなど）を行い、子どもから大人までさまざまな楽しみ方ができるイベントとなっ