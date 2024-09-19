(この記事では、ママによる体験談をお届けします)夏休みが終わったあと、楽しかった毎日とはうらはらに、お部屋の中を見渡してみると…ああ、夏の名残がそこかしこに。夏休みも終わって子どもたちがいない時間が、待ち遠しかった方もいるはず(私です)。1人時間を満喫したいのはやまやまですが、夏休みが明けたばかりの今のうちに、夏の片付けを終わらせませんか?※本記事は、個人の感想に基づいたものです。 夏休み後にやら