バッテリーは84kWhへ増量インテリアは一新2022年の欧州カー・オブ・ザ・イヤー受賞車、キアEV6がフェイスリフトを受けた。フェイスリフトといっても、見た目や技術をリフレッシュする程度のライトなものと、パワートレインまで手が加えられるヘビーなものへ分けられるが、今回はその前者だ。【画像】欧州COTY受賞車がアップデート！キアEV6近似サイズの電動SUVと写真で比較全171枚ヘッドライトを中心にフロントマスクが一