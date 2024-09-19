P＆Gのオーラルケアブランド「Oral-B by Braun」より、電動歯ブラシ初心者でも手に取りやすいエントリーモデル「オーラルB iO2」が登場。9月下旬発売で、価格はオープンプライス、実売価格は1万円前後になる見込みです。高い歯垢除去力はそのまま「オーラルB iO2」は搭載モード数やディスプレイ機能をシンプル化して手に取りやすい価格を実現している一方、歯垢除去力は上位モデルと同等のテクノロジーを搭載。「オーラルB iO」シ