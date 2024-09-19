“ノーベル賞クラス”の研究者に与えられるとされる「クラリベイト引用栄誉賞」に、2人の日本人研究者が選ばれました。「引用栄誉賞」はイギリスの学術情報サービス会社「クラリベイト社」が、学術論文の引用回数が多い研究者をノーベル賞級の候補として表彰するもので、23回目となる今年度は世界で22人が選ばれました。このうち日本人では、▼化学の分野で太陽光だけを使い、水から直接水素を製造する光触媒とシステムを開発した