【ソウル聯合ニュース】韓国で日本に対する意識などを聞いた世論調査で日本に良い印象を持つ人が４割以上となり、同調査開始以来、過去最高になった。韓国の民間シンクタンク「東アジア研究院」が１９日、調査結果を発表した。調査は８月２６日から２８日まで全国の成人男女１００６人を対象に実施された。回答した韓国人のうち、日本に対する印象が「良い」または「概ね良い」と回答した人は４１．７％で、昨年の２８．９％か