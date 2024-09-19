タレント・太川陽介（65）が19日までに自身のYouTubeチャンネル「ルイルイちゃんねる」を更新し、妻で女優の藤吉久美子（63）に誕生日プレゼントを贈る様子を披露した。藤吉の誕生日は8月3日。2週間前にダイヤのネックレスを購入。「喜んでくれるかなあ…」と語った太川は、太川は誕生日の2日前に伊豆旅行に誘って出かけた。2人は95年に結婚、01年に第1子男児を出産した。藤吉は長男が子供の頃野球をやっていたと語り「12年