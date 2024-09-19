きょうも関東地方は大気の状態が非常に不安定になっていて、都内などでは大粒のひょうが降り、車のフロントガラスにひびが入るなどの被害も出ています。午後3時半ごろの東京・八王子市。大粒のひょうが大きな音を立てて屋根に打ち付けています。こちらも八王子市内の映像。車に打ちつけたひょうによって、フロントガラスにはひびが入ってしまいました。市内の各地でひょうが見られ、道路の上にもまるで雪のように大量のひょうが降