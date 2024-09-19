タレントの紗栄子（37）が、夏休みに地元・宮崎県の海水浴場を訪れたことを報告。ビキニ姿で息子たちとサーフィンを楽しむ姿に反響が寄せられている。【映像】ビキニ姿の紗栄子と息子たち（複数カット）16歳と14歳の2人の息子がイギリスへ留学している紗栄子さん。8月にInstagramで「私の夏休みin Miyazaki」とつづり、帰国している息子たちとゲームを楽しむ姿や水着姿でプールを満喫する様子を公開していた。9月17日に更新