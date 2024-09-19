2024年9月17日(火)よりハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)アソートボックス”アニバーサリー アソート(ミルククラシック・カスタードプディング・クッキー＆チョコレート)”が期間限定で新発売!ハーゲンダッツ ジャパン40周年記念商品の第2弾で過去に発売された691種類の中から厳選された3フレーバーが復活します!全国のスーパーマーケット、