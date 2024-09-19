米大統領選の動向ではトランプ氏とハリス氏の初の討論会が行われ、ハリス氏が若干優勢な状況となっているが、今月になり、バイデン政権が日本製鉄によるUSスチールの買収計画で中止命令を出す方向で最終調整に入っていると報じられた。なぜ、バイデン政権はそのような姿勢を取るのだろうか。【図解】中国では土地が買えない → 買えるのは「70年間の使用権」だけ期限が切れたらどうなるのか中国人に聞いてみたこの背景には、大