2024年10月2日（水）～26日（土）、歌舞伎座『錦秋十月大歌舞伎』の昼の部にて『平家女護島 俊寛（へいけにょごのしま しゅんかん）』が上演される。尾上菊之助演じる俊寛のスチール写真、コメントが公開された。 享保4（1719）年に大坂竹本座で人形浄瑠璃として初演し、翌年には歌舞伎として上演された『平家女護島』。鬼界ヶ島の場面は屈指の人気を誇り、幕開きの憔悴した姿から断崖絶壁での象徴的な幕切れまで、俊