10月19日（土）に開催される花澤香菜のZeppツアー『HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 “Memoirs and Fingertips”』の最終公演の模様を動画配信サービスU-NEXTにて独占ライブ配信されることが発表された。配信終了後は見逃し配信も予定している。 4月に発売された花澤香菜の通算7枚目となる最新アルバム『追憶と指先』を引っさげた本ツアーは、横浜を皮切りに全国6都市で開催。前半の[Memoirs]編3公演と後半の[Fin