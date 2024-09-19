11月3日（日）に恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホールで開催される土岐麻子のワンマンライブ『土岐麻子SPECIAL LIVE STANDARDS & BEST ～Peppermint Sunday～』に和田唱（TRICERATOPS）がゲスト出演することが決定した。 10月には『第35回高崎音楽祭』で共演が決まっている土岐と和田。唯一無二の歌声を持つボーカリスト土岐麻子と、TRICERATOPSのボーカル＆ギターを