9mm Parabellum Bulletが、2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて 『9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra~カオスの百年vol.21~』を開催することを発表した。 本公演は11月から開催されるアルバムリリースツアーのファイナル公演となる。結成記念日の3月17日に20周年イヤーの締めくくりとして、また21周年のスタートの日でもあるこの日に開催さ