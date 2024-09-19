2023年9月より始動した、悠木碧の新たな音楽プロジェクト「妖精夜行」の集大成となるPOP UP STOREの開催がラフォーレ原宿にて決定した。 「妖精夜行」は声優アーティスト・悠木碧の音楽活動再始動を機に期間限定で立ち上がったDiscordコミュニティ「妖精夜行」から始まった世界観拡張プロジェクト。日夜コミュニケーションが行われている妖精夜行の音楽世界に住まう妖精（コミュニティメンバー）たちの声