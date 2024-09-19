『TOKYO IDOL FESTIVAL 2024』2024.08.02(fri)～08.04(sun) お台場・青海周辺エリア 8月2、3、4日、今年も「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024 supported by にしたんクリニック」（TIF）が東京のお台場・青海周辺エリアにて開催された。2010年から続く世界最大のアイドルフェスティバルは、3日間でのべ80,604人が来場し、今年初めて3日目のチケットが完売した。2010年頃はまだ一過性のブームかと感じる部分もあったのだが、