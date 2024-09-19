角銅真実が11月22日（金）の京都公演を皮切りに、西日本の1府3県をめぐる『Contactツアー』を開催する。 ［SF （すこし、ふしぎ）」をキーワードに「未知のものに出合う・触れる」というテーマでアルバム『Contact』を制作し、1月にリリースした音楽家・打楽器奏者の角銅真実。11月3日（日）の「レコードの日」には、同アルバムを2枚組LPとしてリリースを予定している。 『角銅真実