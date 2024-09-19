今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ぽこピーのフィギュアを3Dプリンターとipadで作ってみた』というSAKIKAさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）+魔さん風の甲賀流忍者ぽんぽことオシャレになりたい！ピーナッツくんのフィギュアを作ってみました。﻿﻿﻿投稿者のSAKIKAさんは自作フィギュアを制作する動画を多数投稿しています。今回制作するのは、VTuberとして活躍する「甲