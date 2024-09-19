福岡県警筑紫野署は19日、筑紫野市山家の女性宅固定電話に同日午前9時ごろから、息子を名乗る男から電話があり「〇〇（息子の名前）だけど、100万円が必要、知り合いが取りに行く」などと言われる不審電話が連続して発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。