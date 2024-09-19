補助金の不適切な受給が疑われていたトキエアの関連会社。新潟県佐渡市は9月19日、会社側に対し、補助金など約899万円の返還を求めると発表しました。 ■補助金の不適切受給問題 国が交付取り消し 【佐渡市 地域振興部長】「交付決定の全部を取り消すことが相当であるという…」9月19日、佐渡市が市議団へ説明したのは、トキエアの関連会社による補助金の不適切受給問題についてです。離島での雇用を拡大する事業者などに対し、