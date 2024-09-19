女優の大川栄子が18日に自身のブログを更新し、2021年に亡くなった俳優・千葉真一さんとの思い出の写真を公開した。【映像】女医で4児の母・居原田麗さん（42）死去この日、大川は千葉さんとの思い出を語り、「2019年 千葉真一さんの『芸能生活60周年祝賀会』に招待され 花束を用意して谷隼人さんとご一緒に参加した時は本当にお元気でしたので 2021年8月19日にコロナであっけなく旅立たれた時はショックで唖然としてしまいま
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