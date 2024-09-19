１９日午後４時半頃、相模原市中央区光が丘で、地下の下水道の耐震工事をしていた作業員から「男性作業員２人が流された」と１１９番があった。相模原消防署によると、８人が作業をしていたが、水位が上がり、退避しようとした際に２人が逃げ遅れたとみられるという。横浜地方気象台によると、同市では午後４時５０分頃、大雨注意報が発令されていた。