大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が18日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』の品を堪能した朝食を公開した。【映像】花田虎上の妻、次女リクエストの“貝殻のクッキー型”使った弁当公開この日、花田は「おはようございます」と挨拶し「今日もまた暑いです」とコメント。「皆さん長い夏に疲れていませんか？もう少しで涼しくなるようですので頑張りましょう」と呼びかけ「今日も一日よろしく