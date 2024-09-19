日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告（７０）の役員報酬を過少に記載したとして、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）に問われ、１審で一部有罪となった日産元代表取締役グレッグ・ケリー被告（６８）の控訴審公判が１９日、東京高裁（家令和典裁判長）であった。検察側は全面有罪を求め、弁護側は全面無罪を訴えて結審した。判決は来年２月４日。ケリー被告はゴーン被告と大沼敏明・元秘書室長（６５）と共謀