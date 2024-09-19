サッカー明治安田J1リーグアルビレックス新潟は9月18日、アウェーで名古屋グランパスと対戦。3－0で完敗し、リーグ戦7試合ぶりの黒星を喫しました。前節から中3日の日程で、アウェーで名古屋グランパスと対戦したアルビ。キックオフの午後7時を迎えても気温が30℃を超える厳しい環境の中、アルビは前半15分に右サイドからのクロスを頭で合わせられ、先制を許してしまいます。その後も選手の動