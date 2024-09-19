なぜ、異例の事態が起きたのか。東北新幹線で連結部分が走行中に外れ、緊急停止するトラブルが発生しました。19日午後、JR東日本が取材に応じました。■時速315キロで走行中に連結外れる福島に向かう人「今、困ってるんですよ、もう。来て初めてこの状況分かって」東京に向かう人「『置いてけぼりこまち』を見ました。どうやって帰ろうと」東北新幹線で起きた前代未聞の事故。午前8時すぎ、宮城県大崎市の線路上で東京行きの「