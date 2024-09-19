東京・八王子市で19日午後3時半ごろ、屋根をたたき付けるのはひょうです。車の中から撮影された映像では大粒のひょうが天井をたたき付け、川のようになった道路の上にもひょうが降り注ぎました。撮影者「最初、土砂降りから始まってしばらくしたらゴツゴツいい始めて、これひょうじゃない？となって、しばらくしたら氷しか降ってこなくなりました。でかいのだと握りこぶしくらいのサイズが見た中では一番大きかった。それがた