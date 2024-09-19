金沢大学融合学域ならびに先端観光科学研究所は、演習と研究活動の拠点となる加賀サテライトを、加賀市イノベーションセンターにて10月1日に開設する。 加賀サテライトキャンパスを開設石川県加賀市と金沢大学は包括連携協定を締結し、新たな産業振興に向けた地域の課題解決に取り組んでいる。「加賀サテライトキャンパス」は、金沢大学融合学域のプロジェクト演習実施や、先端観光科学研究所におけるフィールド研究実施の際の中核