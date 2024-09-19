ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、9月19日（木）にハフポスト日本版編集長・泉谷由梨子が出演。ハフポストでも特集された、働くことから一時的に距離を置き、その時間を有意義に使う「キャリアブレイク」という概念について解説した。 泉谷由梨子「もともと欧米では学生時代に1年お休み