ジャガー横田の夫で医師の木下博勝氏（５６）が１９日、自身のＳＮＳを更新。人気テレビ番組「マネーの虎」に出演し、ユーチューブチャンネル「令和の虎」を主宰するモノリスジャパン代表取締役会長の岩井良明さんを悼んだ。木下は岩井さんとともに「受験生版令和の虎ＴｉｇｅｒＦｕｎｄｉｎｇ」を運営していた。「Ｘ」を更新すると「気持ちが整理できません。一年以上ご一緒して、一度も健康を気遣う事を言って無かった