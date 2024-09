6月7日に単独名義では約2年振りとなる3rdアルバム『NICE TO KNEE YOU』を1%よりリリースしたSANTAWORLDVIEW。リリース後の全国8ヶ所のクラブ・ツアーに続いて、9月15日には東京・渋谷WWW Xにて、初となるライブハウスでのワンマンを開催した。【写真ギャラリー】SANTAWORLDVIEW 「NICE TO KNEE YOU SHOW 2024」SANTAWORLDVIEW(以下、SANTA)にとって新たなチャプターとなった『NICE TO KNEE YOU』には、「改めまして、初め