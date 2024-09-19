市民の襲撃など6つの事件に関与したとされる工藤会の元ナンバー3の男の控訴審が19日、結審しました。判決は、2025年1月23日に言い渡されます。特定危険指定暴力団、工藤会の元ナンバー3、菊地敬吾被告（52）は、北九州市で福岡県警の元警部が銃撃された事件など6つの事件に関与したとして、1審で無期懲役の判決を言い渡されました。これまでの控訴審で菊地被告は無罪主張から一転して、一部の関与を認めてきました。19