ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７４ｂｐ伊１３６ｂｐ小動き ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ2.2 フランス2.937（+74） イタリア3.563（+136） スペイン2.996（+80） オランダ2.495（+30） ギリシャ3.184（+98） ポルトガル2.78（+58） ベルギー2.809（+61） オーストリア2.71（+51） アイル