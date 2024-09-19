欧州株上げ幅拡大仏ＣＡＣ指数１．９％高米株先物ではナスダックが２％高 東京時間18:54現在 英ＦＴＳＥ100 8343.74（+90.06+1.08%） 独ＤＡＸ18972.13（+260.64+1.39%） 仏ＣＡＣ40 7588.02（+143.12+1.91%） スイスＳＭＩ 12090.13（+107.83+0.90%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:54現在 ダウ平均先物DEC 24月限42382.00（+473.00+1.13%）