ABEMAのオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』が本日19日21時から放送スタートする。【動画】『さよならプロポーズ via ギリシャ』ティザー映像本作は、お付き合いをしながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。スタジオ見届け人としてレ