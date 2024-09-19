香港No.1ヒット（広東語映画動員数 ※9月現在）を記録した『九龍城寨之圍城（原題）／Twilight of the Warriors：Walled In（英題）』が、邦題を『トワイライト・ウォリアーズ決戦！九龍城砦（きゅうりゅうじょうさい）』として、2025年1月17日に日本公開されることが決定。さらに、10月28日からはじまる第37回東京国際映画祭ガラ・セレクション部門への出品も決まり、併せて超特報映像と場面写真が解禁された。【動画】香港歴