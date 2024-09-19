タレントの橋本マナミが19日、自身のインスタグラムを更新。長かった髪をカットし、新しいヘアスタイルを披露した。【写真】ロングヘアだった橋本マナミの純白マタニティフォト橋本は、2枚の写真を公開。「髪の毛バッサリ切りました仕事でお話し来なかったら切るつもりはなかったんだけど切ってみたらイメチェン楽しいね」とつづった通り、橋本の髪は肩の上あたりで切りそろえられている。写真には、遠野なぎこや山田邦子