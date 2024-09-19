元ＡＫＢ４８で現在は女優として活躍中の野呂佳代（４０）が、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演。年齢詐称でスタッフからクビの可能性を通告された過去を明かした。チョコレートプラネット長田庄平と、パンサー向井慧がゲストとドライブをしながらトークをする番組。野呂は２００６年に２期生オーディションに合格したＡＫＢ時代を振り返った。大島優子、秋元才加らとともにグループ入りし