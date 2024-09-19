8月末に第3子・心都ちゃんを出産したモデルの近藤千尋（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。『ラヴィット！』（TBS系）で共演した乃木坂46・弓木奈於（25）との3ショットを公開した。【写真あり】乃木坂46・弓木からの贈り物は？近藤千尋、第3子との3ショットを公開近藤は、心都ちゃんをだっこする弓木と、弓木からの“御出産祝”も写った3ショットとともに「ゆみっきーが来てくれたよ娘たちとも沢山遊んでくれてあり