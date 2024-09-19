兵庫県の斎藤元彦知事（46）がパワーハラスメントなどの疑惑を告発された問題を巡り、県議会（定数86）は19日、斎藤氏への不信任決議を全会一致で可決した。最大会派の自民党県議団の北野実幹事長は報道陣の取材に「議会の解散には大義がない」と述べ、斎藤氏をけん制した。【写真まとめ】不信任決議可決当日の知事の表情不信任決議が可決されたことで、斎藤氏は10日以内に議会解散か失職・辞職かの判断を迫られる。北野幹事