「大相撲秋場所・１２日目」（１９日、両国国技館）大関豊昇龍は関脇阿炎に寄り倒しで敗れ、６敗目を喫した。立ち合い、阿炎の変化に対応できず前のめりに。一気に形成不利となり、土俵際で寄り倒された。最後はたたき付けられるような格好となり、土俵で仰向けに。痛恨の一敗で、６勝６敗となった。取組後、豊昇龍は「まさか変化とは。ちょっと気合い入り過ぎちゃった。ほんとに頭になかった。勉強になりました。笑うしか