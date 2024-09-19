神奈川県相模原市で下水道工事をしていた30代と40代の男性作業員2人が流されました。消防によりますと、19日午後4時半ごろ、相模原市中央区で「下水道工事中に男性2名が流された」と流された2人の同僚から119番通報がありました。30代と40代の男性作業員2人は下水道の耐震化工事をしていたということで現在、消防隊員ら36人が捜索活動をしています。消防は「猛烈な雨の影響で急激に水量が増した可能性がある」としています