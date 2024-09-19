兵庫県の斎藤知事対86人の県議。可決される見通しの「不信任決議案」に「辞職」か「解散」か、知事の選択は。兵庫県議会浜田知昭議長「斎藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議案が提出されました。本決議案を日程に追加し、直ちに議題といたします」19日午後、不信任決議案の審議が始まりました。斎藤元彦兵庫県知事（46）にとっても兵庫県政にとっても運命の日です。いつも通り午前10時すぎに登庁した斎藤知事。いくぶん緊